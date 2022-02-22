Зеленський подякував бізнесмену Бренсону за проєкти на підтримку України

Президент Володимир Зеленський повідомив, що світові бізнес-лідери підтримують Україну у боротьбі з російською агресією. Він подякував англійському підприємцю Річарду Бренсону.

Зеленський висловив вдячність Бренсону за глибоке розуміння ситуації та готовність особисто долучитися до втілення проєктів для України.

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Що сказав Бренсон

Мільярдер Бренсон звернувся до всіх країн з проханням підтримати Україну. Він зауважив, що Україна опинилася у біді, бо відмовилася від ядерної зброї в обмін на мир. Бізнесмен додав, що саме Росія переконала Україну це зробити.

"Безсумнівно, продовження агресії Росії проти України демотивує тих, хто раніше хотів скорочувати запаси зброї, оскільки це говорить про те, що будь-яку угоду можна розірвати свавільно", – пояснив Бренсон.

Останні санкції проти Росії

Європейський Союз запроваджує санкції проти російських депутатів, громадян та компаній. Загалом під санкції потрапив 351 депутат, 27 осіб і компаній.

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Німеччина заморозила російський "Північний потік – 2". Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вони не можуть продовжувати сертифікацію через злочинні дії Росії.

Текст публікації твітера Володимира Зеленського

Світові бізнес-лідери #StandWithUkraine. Вдячний @richardbranson за глибоке розуміння ситуації та готовність особисто долучитися до втілення проєктів на підтримку України.