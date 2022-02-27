Зеленський подякував Дуді за позицію щодо членства України в ЄС

Польща підтримує прискорений шлях вступу України до ЄС. Володимир Зеленський подякував президенту Польщі Анджею Дуді за таку позицію.

Про це президент України сказав у своєму зверненні за 27 лютого.

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"Дякуємо президенту Польщі Анджею Дуді за особисте лідерство у питанні надання членства Україні в Євросоюзі", – сказав Зеленський.

Відеозвернення Володимира Зеленського: дивіться відео

Що заявив Анджей Дуда

Дуда вважає, що співбесіди щодо термінового вступу України в ЄС треба почати негайно. "Україна також має отримати доступ до фондів ЄС на реконструкцію. Він належить Україні", – наголосив президент Польщі.