Зеленський подякував прем'єру Хорватії за оборонну допомогу та поговорив про санкції

Володимир Зеленський заявив, що 18 квітня провів перемовини з Андреєм Пленковичем – прем'єром Хорватії. Український лідер повідомив про перебіг протидії російській агресії.

Зеленський подякував Пленковичу за підтримку руху України до ЄС та важливу оборонну допомогу. Ще однією з тем розмови стали санкції проти Росії.

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Провів перемовини з Прем'єр-міністром Хорватії. Повідомив про перебіг протидії агресії Росії. Обговорили важливість посилення санкційного тиску на Росію. Подякував за підтримку руху України до ЄС, за важливу оборонну допомогу,

– повідомив Зеленський.

Розмова Зеленського з Науседою

Також упродовж дня Зеленський також провів розмову з Гітанасом Науседою – президентом Литви.

Український лідер закликав ЄС підняти для Росії ціну агресії проти України. Зеленський наголосив, що для цього необхідно посилити санкції.

Також Зеленський подякував литовському колезі за підтримку України.

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