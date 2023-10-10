Летить із Румунії з хорошими новинами: Зеленський записав відеозвернення у літаку

Президент Зеленський 10 жовтня відвідав румунську столицю, де провів переговори з президентом Клаусом Йоганнісом. Українському лідеру вдалося отримати від колеги важливі обіцянки.

Глава держави ввечері записав відеозвернення прямо з літака. Зеленський покидає Румунію, яка запевнила його у цілковитій підтримці України.

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ППО і підготовка пілотів

Глава держави у черговому зверненні до українців розповів про успіхи, яких вдалося досягти під час перемовин із румунською владою.

За словами Зеленського, було домовлено про постачання зброї. Президент зауважив, що він наразі не може розкрити усіх подробиць. Він лише зазначив, що йдеться, зокрема, й про снаряди та посилення ППО.

"Деякі речі ще готуємо. Вони будуть потужними", – заінтригував український лідер.

Крім того, президент розповів, що у Румунії наразі створюється Центр підготовки пілотів для F-16, – і українські пілоти будуть серед перших, хто там навчатиметься.

Стратегічні друзі

Зеленський зазначив, що Румунія та Україна перейшли на рівень стратегічного партнерства.

За цим політичним формулюванням – дуже чіткий сенс. Як сказав мені Президент Йоганніс, ми можемо покладатися на Румунію. Румунія точно може покладатися на Україну,

– наголосив політик.

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Він додав, що обидві країни зроблять усе, аби посилити наш Чорноморський регіон. Йдеться про внесок у глобальну продовольчу безпеку завдяки співпраці в дунайських портах і на сході Чорного моря.

Розширюємо наші транспортні коридори, буде більше робочих місць і економічних можливостей,

– уточнив Зеленський

Також він анонсував відкриття нової гілки залізниці через Молдову, яка стане новим транспортним коридором.

Підтримка вступу до ЄС

Румунія дала чітко зрозуміти, що вона підтримує рух України та Молдови до Євросоюзу. Крім того, незабаром відбудеться спільне засідання урядовців України та Румунії.

"Я вдячний пану президенту Йоганнісу, усьому румунському політичному класу та суспільству", – заявив Зеленський