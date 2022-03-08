Понад 700 мільйонів доларів: Зеленський подякував президенту Світового банку за підтримку
Джерело:твітер Володимира Зеленського
Володимир Зеленський подякував президенту Світового банку за підтримку України. Зокрема мовиться про підтримку після нападу Росії.
Відповідний допис президент опублікував 8 березня. Тобто на 13 день війни, яку Росія почала проти України.
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Зеленський подякував главі Світового банку
Вдячний президенту Світового банку Девіду Малпассу за вагому підтримку України в боротьбі проти російської агресії,
– написав Президент України.
Зокрема Володимир Зеленський подякував за понад 700 мільйонів доларів, які банк виділить на допомогу Україні через напад Росії.
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