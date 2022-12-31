Зеленський подякував Шольцу за допомогу та підтримку України у боротьбі з загарбниками

Світові лідери багатьох держав допомагають Україні у боротьбі з агресором. Президент України Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини напередодні Нового року.

Президент Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за допомогу та підтримку України у боротьбі з агресором.

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"Дякую вам за "цайтенвенде""

У своєму твітері глава держави опублікував текст з подякою. Зеленський наголосив на німецькій політиці "цайтенвенде" (тобто "переломний момент", "зміна епохи"), у рамках якої підтримка України значно збільшилася.

Зброя, прихисток для понад мільйона українців, україноцентричне головування у G7, фінансова й технічна допомога, статус кандидата на вступ до ЄС. Дякую вам за "цайтенвенде", пане канцлер! У 2023 році ми маємо завершити її нашою спільною перемогою,

– написав Зеленський.

Військова допомога Німеччини

Понад чверть зброї та військового спорядження Німеччина з початку 2022 року відправила в Україну. Загальна вартість озброєння для нашої держави становить 2,24 мільярда євро.

За цей час Німеччина безкоштовно допомогла Україні таким озброєнням:

30 зенітними танками Gepard,

14 артустановками Panzerhaubitzen 2000,

5 РСЗВ,

системою ППО Iris-T.

Окрім цього, Німеччина також продала багато зброї Нідерландам (1,83 мільярда євро), США (близько 864 мільйони євро), Британії (453 мільйони євро) та Угорщині (249 мільйона євро).

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