Чи діляться США розвідданими та, чи надають допомогу: деталі від Зеленського

США продовжують обмінюватися розвідувальними даними з Україною та надавати допомогу Києву. Підтримка з боку американської сторони не зупинена, і триває.

Про це у суботу, 10 травня, під час пресконференції за підсумками зустрічі "Коаліції охочих" заявив президент України Володимир Зеленський, передають кореспонденти 24 Каналу.

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Чи діляться США з Україною розвідданими

Український лідер Володимир Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу, наголосивши на продовженні допомоги та обміні розвідувальною інформацією.

Я вдячний президенту Трампу за те, що він не зупинив і допомога американська сьогодні йде. За те, що він не зупинив обмін розвідданими, і це для нас важливо під час роботи із захисту неба. І те, що він не зупинив діючі на сьогодні санкції. Я дуже розраховую на їх посилення,

– заявив він.

Зокрема, під час розмови з журналістами Володимир Зеленський заявив про необхідність посилення санкцій проти російського енергетичного сектору та банківської системи, у разі відмови Москви йти назустріч у питанні припинення вогню.