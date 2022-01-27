Зеленський подякував Трюдо за рішення виділити Україні нелетальне озброєння
Джерело:твітер Володимира Зеленського
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо пообіцяв надати Україні нелетальне озброєння на тлі агресії Росії. У відповідь Володимир Зеленський подякував за підтримку обороноздатності України.
Прем'єр Канади також постановив продовжити операцію UNIFIER ще на 3 роки. Це обійдеться країні у приблизно 280 мільйонів доларів США.
До теми Канада продовжила військову місію UNIFIER в Україні та пообіцяла нелетальну зброю
За словами Зеленського, Україна цінує продовження та розширення місії UNIFIER, надання нелетального озброєння, обмін розвідувальною інформацією та допомогу у захисті від кібератак.
Вдячний Канаді та моєму другові Джастіну Трюдо за своєчасне рішення на підтримку обороноздатності України,
– наголосив президент.
Варто прочитати Канада евакуйовує родини дипломатів з Києва
Допомога Україні від Канади: що відомо
- Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що країна розмістить в Україні до 400 своїх військових.
- Також Канада передасть нелетальне обладнання, поділиться розвідувальними даними й допоможе протистояти кібератакам.
- Крім того, на додачу до 120 мільйонів доларів, які Канада запропонувала Україні, країна додатково виділить приблизно 39,5 мільйона доларів США гуманітарної допомоги.
Канада пообіцяла Україні нелетальну зброю: дивіться відео
Повний текст публікації Володимира Зеленського у твітері:
Вдячний Канаді та моєму другові Джастіну Трюдо за своєчасне рішення на підтримку обороноздатності України. Цінуємо продовження та розширення місії UNIFIER, надання нелетального озброєння, обмін розвідувальною інформацією та допомогу в захисті від кібератак.