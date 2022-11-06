Зеленський поговорив з фон дер Ляєн про фінансову підтримку України: ЄС обіцяє 18 мільярдів євро

Президент Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. У ході розмови політики обговорили фінансову підтримку, зокрема пакет допомоги від ЄС на 18 мільярдів євро.

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн провели переговори телефоном 6 листопада. Політики обговорили фінансову підтримку України в найближчі місяці.

Зверніть увагу Україна не отримає 3 мільярди євро з пакету допомоги ЄС до кінця цього року, – журналіст

Єврокомісія наступного тижня розгляне пропозицію виділення 18 мільярдів євро

Урсула фон дер Ляєн повідомила Володимиру Зеленському, що наступного тижня вона внесе на розгляд Єврокомісії пакет допомоги Україні у розмірі 1,5 мільярда євро щомісяця. Тобто мова йде про виділення 18 мільярдів на надання фінансової підтримки нашій державі у наступному році.

Президентка фон дер Ляєн повідомила президенту Зеленському, що цього тижня вона запропонує значний фінансовий пакет від ЄС у розмірі до 1,5 мільярда євро на місяць, на загальну суму становить до 18 мільярдів євро, що значною мірою сприятиме покриттю потреб України у фінансуванні на 2023 рік,

– йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Зеленський та фон дер Ляєн погодилися, що регулярне надання фінансової підтримки Україні є важливим на тлі повномасштабної війни.

Окремо політики обговорили тему експорту зерна з українських портів та участь Ірану у війні проти України.

ЄС хоче покрити частину потреб українського бюджету

Верховна Рада України ухвалили бюджет на 2023 рік, згідно з яким дефіцит коштів становить 38 мільярдів доларів. Тобто щомісяця Україна потребуватиме понад 3 мільярди доларів.

Єврокомісія хоче залучити до 18 мільярдів євро позик і грантів, щоб допомогти профінансувати приблизно половину очікуваного дефіциту бюджету України.

За словами віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, ці кошти будуть спрямовуватися у державний бюджет України для підтримки існування держави, покриття недостатнього бюджету: це і соціальні, і медичні, і пенсійні виплати.

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