Очікуємо на позитивне рішення щодо 50 мільярдів, – Зеленський поговорив з фон дер Ляєн

Україна очікує на виділення 50 мільярді від Євросоюзу. Про очікування позитивного рішення Володимир Зеленський 10 грудня поговорив з Урсулою фон дер Ляєн.

Як зазначив глава держави, він підтримує постійний контакт з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. 10 грудня у телефонному режимі вони скоординували позиції перед засіданням Європейської ради, запланованого на 14 – 15 грудня.

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Україна розраховує на позитивне рішення

Глава держави подякував за високу оцінку нашої роботи щодо виконання всіх рекомендацій Європейської комісії. Володимир Зеленський додав, що розраховує на позитивне рішення як щодо виділення 50 мільярдів євро, так і старту переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Європа має рішуче захищати свої цінності та свою єдність. Знаю, що ми можемо розраховувати на підтримку з боку пані Президента в цьому,

– наголосив Зеленський.

Одним з питань, яке обговорюватимуть під час засідання Європейської ради, буде старт переговорів щодо вступу України до ЄС. Категорично проти цього виступає угорський прем'єр Віктор Орбан. Французький президент Еммануель Макрон намагався дійти консенсусу.

Чи вдалося Макрону домовитися з Орбаном

Зустріч Орбана та Макрона відбулася 7 грудня. Після неї угорський прем'єр в інтерв'ю наголосив, що українці "не готові до переговорів". Він запевнив, що європейці "не готові прийняти їх як повноправних членів ЄС". Орбан не зупинявся, наголошуючи, що Україна – "одна з найбільш корумпованих країн світу".

Також почав запевняти, що Франція буцімто буде зобов'язана заплатити "понад 3,5 мільярда євро", якщо Україна таки приєднається до ЄС. За словами Орбана, вступ нашої держави матиме "жахливі наслідки" для сільського господарства Євросоюзу.

Водночас Орбан запевнив, що за те, щоб підняти рівень співпраці України та ЄС. Але він проти того, щоб наша держава мала можливість долучитися до Євросоюзу.

Україні важко, вона потерпає від російського вторгнення, і ми вирішили її підтримати. Тому є легітимним, щоб уся Європейська рада надсилала хороші сигнали Україні. Я за це. Однак є й інші типи сигналів, які потрібно надіслати, ніж відкриття переговорів про членство в Європейському Союзі. Ми не повинні цього робити,

– наголосив Орбан.

Журналісти, посилаючись на власні джерела, кажуть, що за результатами вечора "всі залишилися при своїй думці".