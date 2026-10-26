Росія цілеспрямовано знищує українські локомотиви, – Зеленський

Володимир Зеленський 26 жовтня переговорив із новообраною президенткою Естонії Юлле Мадісе. Глава держави привітав її зі вступом на посаду та розповів про наслідки російських атак, зокрема на залізницю.

Про це український лідер повідомив у своєму Telegram-каналі.

Допомога для залізниці

Під час розмови політики приділили увагу наслідкам останніх російських атак. Зеленський зазначив, що ворог цілеспрямовано намагається знищувати українські локомотиви, тому підтримка у збільшенні рухомого складу залізниці є вкрай важливою.

Раніше повідомлялося, що російські атаки пошкодили понад 500 локомотивів, через що в Україні виник гострий дефіцит тяги для вантажних і пасажирських перевезень.

Через це ускладнюється транспортування зерна та залізної руди – важливих джерел валютних надходжень для України. Як пише Financial Times, нестача локомотивів також негативно впливає на роботу портів, адже без залізничного сполучення доставляти вантажі до причалів стає значно складніше.

Які подробиці щодо мирних ініціатив?

Також сторони підкреслили необхідність залучення європейських партнерів до всіх мирних форматів.

Зеленський поділився з естонською колегою подробицями дипломатичних перемовин в Осло та подальшої комунікації з американською стороною. За його словами, представники команд домовилися провести тристоронній саміт уже наступного місяця.

Раніше під час переговорів в Осло обговорювали питання безпеки, території та взаємодії із США. Крім того, стало відомо, що Росія відмовилася від пропозиції припинити взаємні удари по енергетичних об'єктах.