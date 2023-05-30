Посилення ППО: Зеленський "предметно" поговорив із Шольцем

Володимир Зеленський 30 травня провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Український лідер розкрив деякі деталі зустрічі.

У своєму телеграмі Зеленський подякував за реалізацію потужного оборонного пакету на 3 мільярди євро.

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Також політики обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту Зеленського до Німеччини.

Ми порушили питання подальшого посилення оборонних спроможностей України, зокрема нашої ППО. Скоординували позиції напередодні майбутніх міжнародних заходів,

– додав Зеленський.

Візит Зеленського до Німеччини: що відомо

Зауважимо, що президент України 14 травня був у Німеччині з офіційним візитом. Там він зустрівся з німецьким колегою Франк-Вальтер Штайнмайером. Сторони обговорили поточну ситуацію та інтенсивну співпрацю між країнами.

Це був перший візит до Німеччини з початку повномасштабної російської агресії. Берлін, як відзначив глава держави, й надалі підтримуватиме Україну на усіх рівнях, доки це буде необхідно.

До приїзду Зеленського уряд Німеччини вирішив виділити Україні новий пакет військової допомоги на 2,7 мільярда євро. До нього увійшли системи ППО, танки, БМП та артилерійські снаряди.

Раніше з'явилася інформація про те, що Україна буцімто звернулася до Німеччини з проханням передати далекобійні ракети Taurus. Крилаті ракети Taurus є певним аналогом Storm Shadow, які Україні вже отримала від Великої Британії.

Ця ракета однозначно є потрібною для українських військових. Вона допоможе вибивати ворожі військові об'єкти на тимчасово окупованих територіях. Це – і ворожі аеродроми, і склади боєприпасів, і Кримський міст.