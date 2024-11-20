Подякував за позицію по Путіну і домовився про зустріч: Зеленський поговорив із Туском

Володимир Зеленський провів телефонну бесіду із Дональдом Туском. Український президент і польський прем'єр зійшлися на думці про те, що потрібно продовжувати політичну ізоляцію Кремля.

17 листопада Росія завдала масованого удару по Україні, зокрема по її енергетиці. Це сталося всього за лічені дні після того, як канцлер Німеччини вперше за 2 роки подзвонив очільнику Кремля. Тоді прем'єр-міністр Дональд Туск відзначився своєю різкою позицією. Він сказав, що Путін масштабною атакою на Україну довів світу, що "телефонна дипломатія не може замінити справжню підтримку України з боку всього Заходу", передає 24 Канал.

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Про що говорили Зеленський і Туск

20 листопада президент Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Польщі Туском. Глава держави подякував особисто голові польського уряду за його принципову реакцію на останній обстріл з боку Росії і спроби припинити політичну ізоляцію російського диктатора.

Також політики обговорили продовження оборонної співпраці. Прем’єр-міністр повідомив, що Польща готує до передачі 45-й пакет підтримки та вже розпочала роботу над наступним оборонним пакетом.

Окрему увагу у розмові було приділено очікуванням від головування Польщі у Раді ЄС у першій половині наступного року. Зеленський висловив сподівання на підтримку з боку Польщі в переговорному процесі із Євросоюзом щодо відкриття першого кластера переговорів та паралельно – інших.

Також український лідер подякував Туску за залучення його широких особистих контактів для адвокації вступу України до НАТО та продовження оборонної підтримки.

Лідери провести зустріч до кінця цього року.

До слова, Зеленський наголошує, що дипломатична ізоляція Путіна є важливим елементом тиску на нього і може сприяти закінченню війни. Він вважає, що контакти розвідок західних країн з Росією підривають зусилля щодо політичної ізоляції Путіна.