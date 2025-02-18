Зеленський поговорив з Макроном про результати саміту в Парижі

Володимир Зеленський провів розмову з Емманюелем Макроном. Президенти України та Франції обговорили зокрема результати екстреного саміту у Парижі та гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис глави держави. Варто зазначити, що участь у безпековому саміті узяли лідери Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів і Данії.

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Про що Зеленський говорив з Макроном

Володимир Зеленський зазначив, що розмова з Макроном була тривалою.

Під час екстреного саміту в Парижі президент Франції зустрічався з іншими європейськими лідерами. За словами Зеленського, політики говорили про глобальну ситуацію, ситуацію у Європі та, зокрема, гарантії безпеки для України.

Як повідомив глава держави, Україна та європейські лідери мають спільне бачення: повинні бути надійні, сильні гарантії безпеки.

Будь-яке інше рішення без таких гарантій, наприклад крихке припинення вогню, стане тільки черговим обманом з боку Росії та прелюдією до нової російської війни проти України чи інших країн Європи,

– наголосив Володимир Зеленський.

Емманюель Макрон також поінформував президента України про розмови з іншими лідерами – не тільки європейськими. Політики домовились, що будуть в постійному контакті, адже, за словами Зеленського, "вирішуються важливі речі".

Треба забезпечити надійний, тривалий мир. Він може бути наслідком тільки сильних гарантій безпеки,

– підсумував президент України.

Володимир Зеленський подякував за всі зусилля, яких докладає Франція та особисто Емманюель Макрон у цьому питанні.