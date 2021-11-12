Зеленський закликав прем'єра Грузії допустити до Саакашвілі лікарів з України: різка відповідь

Президент Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з прем'єром Грузії Іраклієм Гарібашвілі. Головною темою розмови став стан Міхеіла Саакашвілі. Глава держави наголосив, що права українського громадянина мають дотримуватись відповідно до міжнародних законів.

Зеленський окремо наголосив на неприпустимості застосування до громадянина України заходів примусу.

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Зеленський просить допустити до Саакашвілі матір та близьких

Президент України вважає, що до політика мають допустити його матір та близьких. Оскільки стан здоров'я колишнього президента викликає занепокоєння, Зеленський попросив Гарібашвілі розглянути можливість доступу українських медиків.

Україна завжди захищає законні права та інтереси своїх громадян,

– зазначив Зеленський.

Гарібашвілі каже, що близьких до Саакашвілі допускають

Тим часом грузинська сторона теж розповіла деталі розмови лідерів держав. У Грузії зазначили, що Гарібашвілі повідомив, що до Саакашвілі його близьких допускають. Ба більше, доступ є у членів парламенту та адвокатів. Глава уряду сказав, що загалом експрезидента відвідали більше ніж сотня відвідувачів.

Гарібашвілі повідомив президенту України, що ув'язнений Міхеіл Саакашвілі чинив опір та словесно та фізично ображав його співробітників після переведення до 18-го ізолятора. Відповідно адміністрація установи виконання покарань здійснила дії, передбачені законодавством,

– повідомили в грузинському уряді.

Щодо прохання Зеленського про допуск українських лікарів, то прем'єр наголосив, що ув'язненим опікуються грузинські медики.

8 листопада Саакашвілі перевезли до лікарні

Гарібашвілі сказав Зеленському, що втручання українських громадян у внутрішні справи Грузії є неприпустимими.

Саакашвілі цього тижня примусово перевезли з пенітенціарної установи до лікарні. На кадрах евакуації видно, що політик чинить опір. Також експрезидент Грузії заявив медикам, що вони виконують замовлення Путіна.

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Особистий лікар політика заявив, що побачив на тілі Саакашвілі сліди побоїв. Ув'язнений відмовився проходити реабілітацію у лікарні Глданської в'язниці чи в Горійську. Саакашвілі наголосив, що припиняє голодування.

