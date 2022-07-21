Зеленський провів першу в історії телефонну розмову з президентом Коста-Рики
Джерело:твіттер Володимира Зеленського
Президент України Володимир Зеленський 21 липня поговорив з президентом Коста-Рики Родріго Чавесом. Це перша телефонна розмова в історії держави з лідером цієї країни.
Зеленський поговорив з президентом Коста-Рики
Зеленський зауважив, що Україна продовжує посилювати антивоєнну коаліцію в Латинській Америці. Про це він написав у своєму Твіттері.
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Перша в історії телефонна розмова з Президентом Коста-Рики @RodrigoChavesR. Подякував за підтримку України міжнародних організаціях, зокрема в ООН,
– зауважив український президент.
Він також додав, що Україна цінує запровадження санкцій проти росії та протидію російській пропаганді.
Також у своєму традиційному зверненні до українців Володимир Зеленський підкреслив, що продовжить робити все можливе, щоб в кожній частині світу знали правду про дії росії проти України.
Наша дипломатія постійно створює нові зв'язки з країнами, які довгий час не були в центрі уваги української зовнішньої політики,
– наголосив він.
Зеленський поговорив з Дудою і Драгі
Володимир Зеленський провів чергову розмову з Анджеєм Дудою – 19 липня. Розмова тривала годину. Зеленський наголосив, що підтримує безперервний діалог з Дудою, розповів йому про актуальний стан справ на полі бою.
Також лідери обговорили оборонну підтримку України з боку Польщі та союзників, й скоординували кроки щодо протидії російській агресії.
Президент ще зідзвонився із прем'єром Італії Маріо Драгі – подякував йому за всебічну підтримку та солідарність італійського народу.
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І продовжу робити все можливе, щоб в кожній частині світу знали правду про дії Росії проти України. Наша дипломатія постійно створює нові звʼязки з країнами, які довгий час не були в центрі уваги української зовнішньої політики