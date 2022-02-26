Зеленський поговорив з президентом Польщі

Президент України Володимир Зеленський в ніч на 26 лютого поговорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Наразі невідомо, про що саме говорили глави держав. Але Зеленський назвав Дуду справжнім другом України.

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Щойно поговорив зі справжнім другом України – президентом Польщі Анджеєм Дудою. Вдячний йому особисто, польському народу за дієву конкретну допомогу в такий складний час. Разом Україна та Польща сильніші. Дякую,

– написав президент України у твітері.

Попередні заяви Анджея Дуди:

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що російські бомбардування столиці України – це "очевидний акт терору".

24 лютого президент країни-партнера висловив нашому очільнику МЗС захоплення мужністю української армії.

Зауважимо, що Польща надає Україні підтримку, яка є вкрай необхідною в умовах війни з Росією: додаткову зброю, гроші та гуманітарну допомогу.

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