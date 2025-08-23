У рамках обговорень з вищезгаданими лідерами порушили питання гарантій безпеки для Києва у разі угоди та зустрічі з Володимиром Путіним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію президента.

Що Зеленський сказав про зустріч з Путіним?

Президент поінформував Рамафосу про спільні дипломатичні зусилля Києва з партнерами та продуктивні зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом у Вашингтоні, вочевидь ідеться про останні переговори.

Треба закінчувати цю війну, яка нікому, крім Росії, ніколи не була потрібна. Треба зупинити вбивства та руйнування. Вкотре підтвердив, що готовий до будь-якого формату зустрічі з російським очільником,

– ідеться у повідомленні.

Утім, на його думку, у Москві зараз знову дедалі більше затягують відповідний процес. Тому, за словами президента, важливо, щоб Глобальний Південь надіслав необхідні сигнали та підштовхнув Росію до миру з Україною.

"Обговорили майбутні контакти з партнерами – мої та Сиріла, – а також можливості спільної роботи з Африканським континентом для розвитку відносин і гарантування продовольчої безпеки й платформи для діалогу. Домовилися бути на звʼязку. Дякую", – додав Володимир Зеленський.

Що обговорили про гарантії безпеки?

Володимир Зеленський у розмові з Діком Схоофом подякував за допомогу від Нідерландів, і розповів йому про дипломатичну роботу України з партнерами, зокрема стосовно нещодавніх зустрічей у Вашингтоні.

Він наголосив, що наразі є шанс закінчити війну, і Україна готова до конструктивних кроків. Попри це, російська сторона не демонструє жодних намірів до миру зі свого боку та продовжує обстріли мирних міст.

Обговорили гарантії безпеки. Зараз команди України, США, європейських партнерів працюють над їхньою архітектурою. Усі напрацювання будуть готові в найближчі дні. Говорили про те, як Нідерланди можуть збільшити свою залученість до цього процесу та допомогти з гарантуванням безпеки,

– зазначив президент.

За його словами, вони також обговорили спільні проєкти, зокрема інвестиції в українське оборонне виробництво. Наразі триває підготовка важливих домовленостей, а також зустріч найближчим часом.

