Зеленський поговорив з Шольцом: канцлер пообіцяв шосту IRIS-T до кінця року

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Лідери обговорили допомогу Україні, зокрема надання системи ППО IRIS-T.

Так, шоста із запланованих систем від Німеччини надійде в Україну до кінця цього року. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс Президента.

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Зеленський обговорив із Шольцом ППО

Український президент подякував німецькому канцлеру за всю військову підтримку з боку ФРН та її лідерство в об'єднання зусиль партнерів з цього приводу. Крім цього, лідери також обговорили продовження оборонної співпраці між країнами.

Олаф Шольц повідомив, що шоста із запланованих систем ППО IRIS-T надійде в Україну до кінця цього року. Приділили увагу й обсягам постачання систем протиповітряної оборони на наступний рік і можливій додатковій допомозі засобами ППО від Німеччини,

– йдеться у повідомленні.

Обговорили й те, які ще зусилля потрібні для найкращої оборонної та політичної підтримки України, а також скоординували спільні кроки на найближчий час. Зокрема, погодилися, що формат "Рамштайн" повинен зберігатися.

Водночас зазначається, що не менш важливим залишається і проведення чергової зустрічі координаційної групи.

"Володимир Зеленський також заявив, що українське бачення справедливого й тривалого миру має бути представлене на зустрічі G20 у Бразилії, та подякував за те, що в цьому Україна може розраховувати на Німеччину", – додали в Офісі Президента.

До речі, станом на сьогодні вже передали 5 систем IRIS-T SLM та 4 системи IRIS-T SLS. Востаннє Німеччина передала Україні батарею IRIS-T SLM разом з двома пусковими установками IRIS-T SLS, це було у жовтні.