Зеленський показав фото з прифронтової Авдіївки

Президент Зеленський другий день перебуває на передовій в зоні ООС. Вранці 9 квітня він опублікував фото свого "дворового" тренування в Авдіївці.

Вранці 9 квітня – другого дня перебування на Донбасі – Зеленський опублікував фото з напівзруйнованої Авдіївки. Сім років тому, у квітні 2014 року, її захопили терористи.

Раніше Зеленський відвідав позиції ЗСУ за 80 метрів від бойовиків

Зеленський опублікував селфі на тлі розбитого заводу із вибитими вікнами. Зранку він пішов на тренування у промрайон на бруси.

Авдеевка. Промка. Брусья. Добрий ранок!

– лаконічно підписав Зеленський.

Авдіївка і фронт

У квітні 2014 року Авдіївку захопили бойовики. Вдалося відбити її українським військовим через чотири місяці – у липні 2014. Зараз Авдіївка та її промзона залишаються гарячими точками фронту на Донбасі.

Так, наприклад, нещодавно – 6 квітня російські найманці обстріляли місто зі стрілецької зброї і гранатометів.

Візит Зеленського на Донбас: головне

Президент Володимир Зеленський 8 квітня приїхав на передову. Зазначив, що зробив це, аби підтримати бойовий дух воїнів.

Глава держави визнав, що є загострення на Донбасі. За його словами, всі командири бачать, що в солдатів ЗСУ ціляться снайпери.

Глава держави побував на ділянці, яка розташована за 80 метрів від позицій бойовиків.

Під час візиту він вручив українським військовим нагороди.