Зеленський помітив "привіт": чому президент не проковтне замах на друга Шефіра

Автомобіль друга та першого помічника президента України Сергія Шефіра розстріляли. Це сталось, коли він виїхав із котеджного містечка в сторону роботи.

Авто було не броньоване, машина рухалась без охорони, тому кулі "прошили" транспорт майже наскрізь. Більша частина куль була спрямована в бік водія.

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Найімовірніше, це зробили з метою зупинити його, а потім вже вбити пасажира. Інші кулі потрапили в багажник. Автомобіль, попри всі надії нападників, поїхав далі і зупинився лише за 5 кілометрів на парковці біля супермаркету.

На щастя, всі залишились живі. Сергій Шефір взагалі відбувся легким шоком. А от у водія потрапили 3 кулі.

Те, що він продовжив рух, а не зупинився – інакше як дивом не назвеш. За свій другий день народження Сергій Шефір йому дякуватиме ще дуже довго.

Водій – молодець, поїхав далі. Зрозуміло, що ми трохи пришвидшились. Було моторошно. Я подзвонив одразу в поліцію. На дорозі побачив швидку допомогу, забрали водія. Дай Боже, щоб його життю нічого не загрожувало. Він поводився по-геройськи, тому що відчуття не з приємних. Сергій Шефір Помічник президента України

Замість офіційної інформації почались домисли

На цьому офіційна інформація закінчилась і почались домисли. Озвучувати версії того, що сталося, народні депутати розпочали чи не відразу, як ЗМІ оприлюднили інформацію.

Спочатку говорили про те, що на тому відрізку шляху було багато камер, а тому нападників знайдуть швидко. Ба більше, на місце приїхала сама генеральна прокурорка.

Шефір відреагував на замах: дивіться відео



"Якщо він їхав з дому, то по тій трасі тільки 2 виїзди. Там, де виїзд з Лісників, є багато камер. Тому я вважаю, що найближчим часом буде багато відео з місця подій", – сказав лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Потім у сумнівних телеграм-каналах почали розганяти зраду про те, що у Шефіра був конфлікт з Єрмаком. Тож всі ниточки з усіх клубочків ведуть саме туди.

Інцидент із Шефіром як відвертання уваги

"Відчуття не з приємних. Вже чув кілька ідіотських версій. Чесно скажу, жодних конфліктів в команді немає. У нас команда дружна, злагоджена", – сказав Шефір.

Далі долучилась опозиція, яка почала говорити, мовляв, всі ж живі і майже здорові, то й говорити немає про що. А, може, ви це все спеціально підлаштували, щоб відвернути нашу увагу?

"Багато хто думає, що це спектакль. Їх влаштовують, щоб відвернути від чогось увагу. Зараз ми не обговорюємо вагнерівців. Ми не обговорюємо 5600 (законопроєкт – 24 канал), який вб'є малий і середній бізнес, ми не обговорюємо велике підвищення тарифів", – вважає нардеп Артур Герасимов.



Обстріляне авто Шефіра / Фото Владислава Соловйова, 24 канал

Позиція команди Зеленського

Стріляти в автомобіль, який рухається, завжди рулетка. Ти ніколи не знаєш, куди саме можеш попасти, тож навряд чи хтось аж так ризикував заради шоу.

Але якщо вже згадали про коментарі команди Володимира Зеленського, то можна їх озвучити. Тим більше, що наразі вони є основними версіями слідства.

Це замах на спробу президента зламати систему. Може бути багато мотивів. Є контрабандисти, кримінальні анклави (які мають галузеву вагомість) чи навіть олігархічні структури. Це можуть бути політичні групи, які мають вихід на Росію. Михайло Подоляк Радник керівника Офісу Президента

До версії, що це "привіт Зеленському" найбільше схиляється і сам Шефір. Бо навіть зараз, озираючись назад, говорить, що водія свого часу він взяв спеціально для того, щоби мати можливість працювати і читати у транспорті.

Тому логічно, що стеження за собою не помічав. Будь-яких погроз він не отримував. Та й не було по факту за що, бо він є лише сполучною ланкою, яка зводить одних людей з іншими.

Я не можу пов'язати (замах – 24 канал) з тим, з чим працюю. Жодних справ, які викликали б агресію, не вів,

– пояснив Шефір

Версію про те, що автомобіль могли переплутати, можна відкинути відразу. Бо за тими деталями, які озвучили поліцейські, можна сміливо робити висновок, що всю операцію чітко спланували.

Нападники знали час і місце руху Шефіра. Вирахували, що на цьому відрізку шляху:

немає камер відеоспостереження;

поганий мобільний зв'язок.

Саме тому викликати правоохоронців та швидку Шефір зміг не відразу. Саме тому версію з російським слідом у справі далеко не відкидають. Хоч в Кремлі вже встигли відхреститися своєю улюбленою фразою "их там нет".

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Політолог Володимир Фесенко нагадав про погрози, які кілька місяців тому активно "крутили" на російському телебаченні. Про те, чи була це підтримка Росії, чи "привіт" від когось іншого – сказати важко.

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Президент "привіт" точно помітив і навряд чи проковтне. Бо замах на родину і друзів, це та "червона лінія", яку у нашому житті не дозволено переступати нікому.

Шефір – це людина, яка з Зеленським вже дуже довгий час: бізнес, творчий шлях. Це удар по найближчому оточенню. Це якби зачепити близьких друзів, сім'ю тощо. Це доволі трагічна і серйозна ситуація для держави – коли відбуваються такі замахи на найвищому рівні. Це фактично політичний терор. Олег Саакян Політолог

Напевно, це буде перший випуск "Підгорає", в якому висновків від мене не буде. Але точно можу сказати лише одне – це та подія, яка поділить життя президента на "до" та "після". Яким буде цей "інший" Зеленський – і чи сподобається він нам, дізнаємось вже дуже скоро.