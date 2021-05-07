Зеленський пообіцяв Індії надати гуманітарну допомогу через катастрофічну ситуацію з COVID-19

Президент Володимир Зеленський зустрівся із засновником та власником компанії Serum Institute of India Сайрусом Пунавалою. Глава держави пообіцяв йому, що відправить в Індію гуманітарну допомогу.

Деталі зустрічі президента та виробника вакцини

Глава держави подякував Пунавалі за вакцину проти COVID-19 індійського виробництва. Адже саме CoviShield була першим препаратом, який отримала Україна.

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Зеленський побажав здоров'я індійському народу у боротьбі з коронавірусом. Він наголосив, що підтримає надання Індії гуманітарної допомоги.

Знаю, що уряд розглядає можливість надати гуманітарну допомогу Індії. Підтверджую, що найближчим часом підпишу відповідний указ, і ми будемо робити все, щоб дійсно допомогти людям Індії. Думаю, найближчими днями Індія обов'язково отримає гуманітарний вантаж від України,

– розповів Зеленський.

Пунавала зі свого боку зазначив, що Індія вже поставила нашій країні півмільйона доз вакцини. Він запевнив, що Україна буде серед пріоритетних країн, які отримають законтрактовану вакцину, щойно індійський уряд відновить її експорт.

Зеленський запропонував Пунавалі вивчити можливості співпраці Serum Institute of India та українських партнерів з метою спільного виробництва в Україні вакцини про COVID-19.

Коротко про ситуацію з коронавірусом в Індії

За даними Worldometers, COVID-19 за весь час пандемії в Індії підхопили 21 640 667 людей. Крім того, 235 189 хворих померли, а 17 719 749 – одужали.

За дому 6 травня коронавірус діагностували у 414 433 людей.

У той же день в Індії зафіксували вже другий рекорд смертей – 3 920 за добу. День перед тим рекорд померлих становив 3 780.