Зеленський пообіцяв негативно здивувати Росію: у Міноборони зробили перший крок

Володимир Зеленський заявив, що Україна цього року негативно здивує Росію. У Міноборони вже повідомили про перший крок на шляху до цього.

Відповідну заяву президент зробив на Мюнхенській конференції. Він також додав, що Україна продовжує розвивати виробництво дронів та систем РЕБ, передає 24 Канал.

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"Україна негативно здивує Росію"

Володимир Зеленський пояснив, що для просування українських захисників вперед необхідно мати потужний захист неба. Для цього Україна розвиває власне виробництво, що є паралельним шляхом, поки партнери надають допомогу.

Ми почали розвивати виробництво дронів. Ми, я впевнений, в позитиві для нас і в негативі для Росії, здивуємо їх цього року дронними системами, системами РЕБ. Це наші вітчизняні технології. Авжеж, це паралельний шлях, поки ми очікуємо допомогу партнерів,

– заявив Зеленський.

Зеленський про те, як Україна здивує Росію: дивіться відео

Президент додав, що ще на початку повномасштабного вторгнення на Мюнхенській безпековій конференції порушував питання систем ППО та далекобійної зброї.

"Я з цього починав два роки тому, на Мюнхенській конференції, що нам треба діяти трошки швидше і звертати увагу на меседжі України, яка має велику практику війни. Тому дуже важливо, я підкреслюю це з перших днів війни, розблокувати небо. Ми почали отримувати, і вдячні партнерам, системи ППО – Patriot, NASAMS, IRIS-T. Їх дуже мало, щоб швидко просуватися вперед. Але рішення дуже просте – там, де знаходилися системи ППО, поверталися люди, підіймали економіку того чи іншого міста, місто було в принципі захищене... І там, де з'являлися відповідні системи ППО, одразу Росія відходила, відступала, бо вона втрачала літаки. Останній такий приклад – знищено 12 літаків", – розповів Зеленський.

Він також повідомив, що у 2024 році Україна очікує від партерів нових систем ППО та далекобійної зброї, адже ворог значно переважає Україну. До прикладу, у ЗСУ на озброєнні артилерія до 20 кілометрів, коли в окупантів – до 40 кілометрів.

Офіційно стартувала коаліція дронів

У Міністерстві оборони України повідомили, що вже зробили перший крок, аби здивувати Росію. Так, офіційно стартувала коаліція дронів у межах роботи Контактної групи з питань оборони України. Рустем Умєров вже підписав відповідний лист про наміри й висловив вдячність співлідерам коаліції – Латвії та Великій Британії – за цю важливу ініціативу.

Це віха на шляху до досягнення технологічної переваги над нашим ворогом. Серійне виробництво та поставки БпЛА значно розширюють можливості Збройних Сил України,

– заявив Умєров.

Відомо, що окрім Латвії, Великої Британії та України до Коаліції вже приєднались Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди.