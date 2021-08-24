Зеленський пообіцяв повернути в Україну всіх видатних українців, похованих за кордоном

Україна починає процес повернення на батьківщину видатних українців, що поховані за кордоном. Зокрема, мовиться про тих визначних людей, що боролись за Україну та її незалежність.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час промови на святкуванні Дня Незалежності. Глава держави сказав, що повертатимуть тих українців, які жили та боролись для України, проте поховані не в Україні.

Варто подивитись Україні – 30: що відбувається у різних містах

Україна розпочинає процес повернення видатних громадян

Це гетьмани Запорізької Січі, діячі УНР, учасники визвольного руху, діячі культури, науки та багато інших,

– уточнив Зеленський.

Президент наголосив, що 30 років – це не річниця Незалежності, а річниця її відновлення. Він нагадав, що історія України – унікальна та сягає глибокої давнини.

Зазначимо, що після промови перед парадом президент вручив нагороди українським героям. Від імені тих, хто віддав життя, відзнаки прийняли рідні та близькі.

Читайте також Зеленський запровадив нове свято – День розквіту української державності