Росія може вдарити протягом 48 годин: Зеленський попередив про масовану атаку

Росія готується завдати масованого удару по українських міста ракетами. За словами президента, це може статись протягом найближчих 2 діб.

Цю інформацію повідомляють як українські, так і західні джерела. Про це він розповів у вечірньому зверненні.

Що відомо про загрозу удару?

Президент зазначив, що Україна отримала інформацію від розвідок та партнерів.

Росіяни приготували ракети для нового масованого удару по Україні. Може бути сьогодні цей удар: інформація попередня є така, що впродовж 48 годин. Будь ласка, бережіть себе,

– заявив Зеленський

Він закликав зважати на сигнали повітряної тривоги. Також Зеленський зазначив, що Україна очікує на розуміння з боку партнерів.

Президент наголосив на важливості передачі Україні ППО. Він назвав це пріоритетним напрямком у допомозі.

Що відомо про останні російські злочини?

На Дніпропетровщині у пятницю, 24 липня, ворог завдав удару по пасажирському поїзду. Унаслідок атаки на місці утворився дим та займання. На Щастя, залізничники й пасажири встигли евакуюватися з вагонів.

Також країна-агресорка завдала по ударів по Одещині. Місцева ОВА повідомила про серйозні руйнування та постраждалих.