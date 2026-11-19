Президент України Володимир Зеленський попередив, що майбутня зима може стати найважчою для українців за час повномасштабної війни. Водночас він натякнув на політичні зміни у США, які можуть вплинути на позицію Вашингтона щодо Росії.

Про це Зеленський заявив 19 листопада під час перебування в Берліні.

Що Зеленський сказав про важку зиму та Конгрес США?

Президент наголосив, що Україна щодня бореться за виживання в умовах російської агресії. За його словами, попереду може бути надзвичайно складний зимовий період.

Можливо, на нас чекає найважча зима. Ми просто намагаємося вижити щодня. Хочете говорити про території? Поговоріть зі мною,

– заявив Зеленський.

Водночас глава держави звернув увагу на майбутні зміни в американській політиці. Він натякнув, що після зими ситуація може змінитися, зокрема через новий склад Конгресу США.

Побачимо, де ми опинимося після цієї зими,

– зазначив президент.

Його слова про Конгрес можуть свідчити про сподівання на посилення американської підтримки України та жорсткішу політику щодо Росії.

Як Конгрес США може вплинути на мирні переговори?

Раніше 24 Канал повідомляв, що Зеленський вважає сильний пакет американської підтримки одним із чинників, здатних змусити Росію перейти до реалістичніших переговорів. Йдеться, зокрема, про санкції та військову допомогу Україні.

Крім того, 19 листопада 24 Канал писав про вплив виборів до Конгресу США на позицію Трампа. Зокрема, американський політичний діяч Борис Пінкус висловив думку, що зміни в Конгресі можуть обмежити можливості президента США йти на поступки Кремлю.