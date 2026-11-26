Росія завершує підготовку до нового масованого удару по Україні. За даними розвідки, цього разу окупанти знову можуть атакувати енергетичну інфраструктуру, логістику та об'єкти життєзабезпечення міст і громад.

Про це Володимир Зеленський повідомив 26 листопада за підсумками селекторної наради.

Які об'єкти під загрозою?

Президент наголосив, що російські війська продовжують бити по підстанціях, повітряних лініях електропередачі та всій мережі постачання електрики. Водночас українські ремонтні бригади працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури.

На жаль, зараз росіяни вже завершують підготовку до нового масованого удару, і, за даними розвідки, мішенями знов будуть енергетика та логістика, об'єкти життєзабезпечення у містах і громадах,

– наголосив Зеленський.

Для захисту повітряного простору держава активізувала комунікацію з міжнародними партнерами. Пріоритетним завданням залишається передача ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot і NASAMS.

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада Росія атакувала Україну балістичними ракетами "Іскандер-М", "Циркон" та С-400, а також 113 ударними безпілотниками. Серед них було 76 реактивних БпЛА типу Shahed. За попередніми даними Повітряних сил, станом на 08:00 українська ППО збила або подавила 87 ворожих безпілотників. Водночас зафіксували влучання на 20 локаціях.