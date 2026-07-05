Зеленський попередив про підготовку Росією нового масованого удару

Українська розвідка зафіксувала ознаки підготовки нового масштабного повітряного обстрілу з боку російських військ. Керівництво держави закликає міжнародних союзників негайно передати додаткові засоби протиповітряної оборони для захисту мирного населення.

Українська розвідка зафіксувала ознаки підготовки нового масштабного повітряного обстрілу з боку російських військ. Керівництво держави закликає міжнародних союзників негайно передати додаткові засоби протиповітряної оборони для захисту мирного населення.

Про отримання нових розвідувальних даних щодо планів ворога повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму офіційному телеграм-каналі. За словами глави держави, чергову масовану атаку Кремль планує здійснити безпосередньо після Дня незалежності США та напередодні саміту НАТО, який має відбутися в Анкарі.

Президент закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку. Водночас він звернувся до міжнародних партнерів із вимогою прискорити постачання оборонного озброєння.

Є знов дані розвідки про те, що росіяни готують новий масований удар. Це в дусі Путіна – одразу після Дня незалежності Америки й перед самітом НАТО в Анкарі. Росія хоче додати зла і вбити людей. Будь ласка, бережіть себе, зважайте на сигнали повітряної тривоги. Окремо – для партнерів: будь-яке зволікання з ракетами для нашої ППО, з ракетами для Patriot’ів – це втрата життів, і це спонукає Росію воювати далі. Світ має необхідну кількість і якість ППО – потрібні ваші рішення, щоб був реальний захист життя в Україні. І передусім це, звісно, рішення Америки, рішення сильних в Європі та у світі. Будь ласка, будьте активними у рішеннях і захищайте життя. Ракети для Patriot’ів не на складах зараз потрібні, а в дивізіонах Patriot’ів, в Україні. Дякую тим, хто допомагає реально. Слава Україні!

– Володимир Зеленський, Президент України.

Яка ситуація з ракетами для української ППО?

Проблема дефіциту боєприпасів для протиповітряної оборони залишається надзвичайно гострою. Як раніше повідомлялося, Міністерство оборони України вже звернулося до майже 40 країн-партнерів із проханням терміново надати ракети для комплексів Patriot із наявних запасів.

Це офіційне звернення було надіслано після масштабної повітряної атаки 2 липня, коли Росія застосувала 77 ракет та близько 500 безпілотників. Тоді сили ППО збили понад 90% цілей, проте дефіцит ракет-перехоплювачів залишається критичною проблемою для протидії балістичним загрозам.

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Військові аналітики зазначають, що під час липневих обстрілів столиці загинуло 30 людей і ще 100 отримали поранення. Концентрованими ударами Кремль намагається виснажити українську систему протиповітряної оборони та створити пропагандистську картинку нібито успішних дій для внутрішнього російського споживача.