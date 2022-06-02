Зеленський попередив європейців про "чорні дні" у разі перемоги Путіна

Якщо Росія переможе у війні, то для Європи настануть "чорні часи". Путін хоче знищити свободу як в Україні, так і на всьому континенті.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час звернення до народу та політиків Люксембургу, передає 24 канал. За його словами, Росію потрібно у будь-якому разі перемогти.

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Війна Росії проти України є вирішальною для всієї Європи

Якщо дозволити Росії перемогти – то не тільки для України, але й для континенту настануть темні часи. Окупанти не поділяють свободу та європейські цінності. Вони просто хочуть знищити свободу: мовляв, усі мають жити, як і вони. Саме тому війна Росії проти України зараз є вирішальною для всієї Європи.

Це війна за цінності. Коли ми переможемо в цій війні, всі європейці зможуть і надалі насолоджуватися своєю свободою. Якщо ж переважатиме та одна людина, яка хоче знищити будь-яку свободу в Україні та Європі, то для усіх на континенті настане чорний день, чорний час, – наголосив Володимир Зеленський.

Європа вже переживала схожі часи – під час Другої світової війни. Тоді нацисти принесли з собою жертв та страждань. І дуже прикро, що їхнє відлуння досі чути в голосах російських загарбників, які хочуть зруйнувати європейську єдність.

Зеленський наголошує – тиранія має програти. Саме в такому випадку Європа залишиться такою, якою вона є: вільною, відкритою, об’єднаною та сильною у своєму різноманітті.

Президент подякував політикам та народу Люксембурга за їхню підтримку та спільний внесок у боротьбу на захист свободи.

Як Люксембург може допомогти Україні

Зеленський розраховує, що Люксембург підтримає надання Україні кандидата, а потім і членства у Європейському Союзі. Також він запропонував представникам герцогства приєднається до програми відновлення України після перемоги у війні. За його словами, це буде один з наймасштабніших проєктів нашого покоління у Європі.

Володимир Зеленський запросив прем'єр-міністра Люксембургу відвідати Київ, щоб детально обговорити майбутню співпрацю та виступити в українському парламенті.

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