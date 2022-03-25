Зеленський попередив зрадників України: тримайтесь подалі від наших військових

Володимир Зеленський попередив усіх зрадників України триматись подалі від українських військових. Бо рахунок втрат російської армії перевищив 16 тисяч осіб.

Про це Володимир Зеленський розповів під час вечірнього звернення 25 березня. Президент наголосив, що зрадники хоч і хотіли кращого життя, вони його не отримають.

Детально Наші героїчні ЗСУ завдали ворогу потужних ударів та помітних втрат, – Зеленський

Хочу попередити усіх зрадників України, які перейшли на сторону ворога у Криму ще роки назад. Ви ж перейшли, бо думали, що будете жити краще, а не тому що хочете повторити трагічну долю своїх колег, які загинули на тих кораблях чи ще десь на землі чи на морі України,

– зазначив Володимир Зеленський.

Та наголосив, щоб вони трималися якомога далі від наших міст і від нашої армії. Адже втрати російських військових на цій війні вже перевищив 16 тисяч убитих. Серед них і вищі командири.

"Про вбитих російських генерал-полковників чи адміралів поки не доповідали. Але командувач однієї з армій окупантів і заступник командувача Чорноморського флоту вже є", – додав Зеленський.

Дивитись відеозвернення Володимира Зеленського: