Зеленський розповів, яка зброя та техніка потрібна зараз Україні

Героїчна українська армія робить все для того, щоб звільнити наші землі від окупантів. Допомога партнерів – один з ключових факторів у вирішенні цього завдання.

Президент Володимир Зеленський дав пресконференцію за підсумками саміту Кримської платформи. Він повідомив про потужну міжнародну підтримку нашої держави на усіх напрямках, передає 24 канал.

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Яка зброя та техніка зараз потрібні для України

За словами Зеленського, допомога партнерів вже відіграє важливу роль на фронті. Втім, у ворога ще є перевага, тому ключове завдання партнерів – дати Україні більше зброї.

Ми розуміємо, що допомагають MLRS-cистеми, нам потрібна потужна артилерія. Також ми вдячні за 155-міліметрову артилерію. Так, нам потрібно набагато більше. Як це нам допоможе? Ми звільнимо нашу землю, звільнимо її швидше,

– сказав Зеленський.

Також він додав, що Україна має велику потребу у броньованій техніці, адже вона дозволить зберегти багато життів.

"Броньована техніка допоможе нашим героям добиратися до позицій живими та виконувати своє завдання – звільнити українську землю від ворога якомога швидше", – додав президент.

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