Україні потрібно отримати ще 40 винищувачів F-16. Частина літаків, які вже є на озброєнні, перебуває на ремонті, тому їх не можна використовувати для бойових завдань.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 17 листопада.

Що Зеленський попрохав у союзників?

Глава держави подякував країнам, які долучилися до коаліції Повітряних сил, але закликав партнерів посилити підтримку України.

Багато чого вже зроблено. Щиро дякую, але нам потрібно зробити ще більше. Зокрема, нам потрібно ще 40 винищувачів F-16,

– сказав президент.

Він додав, що F-16 відіграють важливу роль у знищенні російських дронів Shahed і ракет.

Також Зеленський попросив європейські країни розглянути можливість передачі винищувачів Mirage.

За його словами, ці літаки можна швидше підготувати до бойового застосування, ніж Rafale, навчання на яких потребує більше часу.

Крім того, президент наголосив на потребі в достатній кількості боєприпасів для літаків, які вже є в Україні, та закликав партнерів зробити їх постачання пріоритетом.

Раніше про особливості експлуатації винищувачів президент зазначав під час спілкування з журналістами.

Тоді він пояснював, що техніка передавалася не новою, тому потребує постійної реновації та періодичного оновлення систем.

Через необхідність планового обслуговування кількість літаків, готових до одночасного підйому на перехоплення цілей, залишається обмеженою. Для створення надійного повітряного щита кількість бортів у небі має зрости щонайменше у 2,5 раза.

Паралельно з пошуком додаткових бортів триває робота над постачанням авіаційного озброєння. Як повідомлялося, Данія виділила пакет військової підтримки на 645 мільйонів євро, куди увійшло 800 тисяч 20-міліметрових снарядів для винищувачів F-16.