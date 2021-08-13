Повертаємо Україні втрачені частини, – Зеленський про оригінал Конституції Пилипа Орлика

Оригінал латинської версії Конституції Пилипа Орлика вже в Україні. Документ для експозиції встановили у Софії Київській.

Побачити на власні очі Конституцію можуть усі охочі із 16 серпня. Президент України Володимир Зеленський від себе порекомендував неодмінно побачити цей історичний документ.

Нагадаємо Оригінал Конституції Пилипа Орлика вже у Софії Київській: фото

"Полотно нашої історії має тисячу років"

Уперше за понад 300 років в Україні опинився один з найважливіших документів, що заклали підґрунтя нашої державності – Конституція Пилипа Орлика. Як відзначив Зеленський, така подія – повернення частин історії, яких бракує.

Полотно нашої історії має тисячу років, і стільки ж частин пазла бракує. Ми повертаємо українцям ці частини,

– написав Зеленський.



Оригінал Конституції вже виставили для огляду / Фото з інстаграму Володимира Зеленського

За дорученням Володимира Зеленського МЗС України звернулося до Швеції з проханням отримати оригінал документу. Втім, варто відзначити, що Конституція перебуватиме в Україні тимчасово: згодом її мають повернути до Національного архіву Швеції.

Оригінал української Конституції гетьмана Пилипа Орлика зберігають у Швеції, оскільки саме там його знайшли . Латиномовний документ зберігається в Національному архіві Швеції (тека "Справи Козаччини"). До архіву документ потрапив після розкопок на сільськогосподарських угіддях.

Разом із Конституцією Пилипа Орлика в Україну привезли Гетьманську булаву. Вона, за легендою, після Гетьмана Івана Мазепи належала Гетьману Пилипу Орлику.



Булава, яку експонують разом із Конституцією / Фото з інстаграму Володимира Зеленського

Цей клейнод в Україні також не назавжди: Лінчопінгська міська бібліотека погодилась віддати її для тимчасового експонування.

Оригінальний текст публікації Володимира Зеленського

Полотно нашої історії має тисячу років, і стільки ж частин пазла бракує. Ми повертаємо українцям ці частини.



Оригінал Конституції Пилипа Орлика вперше в історії вже в Україні. Раджу побачити цей унікальний історичний документ на власні очі з 16 серпня в Софійському соборі в Києві