Різниця – колосальна: Зеленський порівняв кількості бойових бригад України та Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що без України Європа буде під російською окупацією. Водночас Київ не зможе здобути перемогу без підтримки Сполучених Штатів.

Російська армія значно більша за Українську, зазначив президент. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economist.

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Якого розміру армію має Росія

Зеленський навів цифри, за якими Росія має 220 бойових бригад чисельністю від 3500 до 5000 військових у кожній. Незважаючи на значні втрати серед кадрових офіцерів, ці підрозділи продовжують функціонувати, залучаючи молодих військових, які проходять навчання.

Для порівняння він зазначив, що Україна має 110 бригад, а європейські країни – 80.

"Ви розумієте, що відбувається? Без України Європа буде окупована. Без допомоги США він нас поступово з'їсть, бо ми вдвічі менші. А щоб нас окупувати, йому треба бути втричі більшим за нас. Це закони сухопутної війни. Коли ти нападаєш, тобі потрібно співвідношення один до трьох, тоді ти можеш окупувати, захопити, розгромити", – сказав президент.

За словами Зеленського, для вторгнення в Україну Росії потрібно 330 бригад, тоді як зараз їх лише 220. Він підкреслив, що в Європі лише 80 бригад, і якщо Росія вирішить напасти, вона зможе окупувати її без опору. Україна ж стримує близько мільйона російських військових.

"Якщо завтра Путін скаже: "Я більше не йду до вас, я йду до Європи". Що зробить Європа?" – додав Зеленський.