Зеленський посидів у винищувачі F-16 разом з прем'єр-міністеркою Данії

Під час робочої поїздки у Данію президент Володимир Зеленський ознайомився з F-16, які передадуть Україні. Компанію йому склала прем'єр-міністерка країни.

Також глава держави був у Нідерландах. Там він відвідав базу Військово-повітряних сил Королівства у місті Ейндховені, повідомляє 24 Канал.

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Зеленський посидів у винищувачі разом з прем'єркою Данії

Зеленський 20 серпня прибув у Данію, де зустрівся з прем'єркою Метте Фредеріксен. Вони разом відвідали авіабазу Скрідструп.

Там Зеленський та Фредеріксен разом посиділи у винищувачі F-16, які повинні передати Україні.

Дивіться відео з авіабази Скрідструп

Дуже конкретні, змістовні, сильні переговори з Метте Фредеріксен. Наші пілоти та інженери вже розпочали навчання в Данії. 19 літаків F-16 будуть надані нашій державі Данією. Працюємо над швидкістю підготовки,

– написав Зеленський.

Під час зустрічі також окремо обговорили можливість розширення тренувальних місій.

"Алгоритм зрозумілий. Наша коаліція F-16 доводить свою ефективність. Дякую тобі, Даніє!" – підсумував президент.

Дивіться фото, як Зеленський сидів у винищувачі з прем'єркою Данії / Фото Офіс президента

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