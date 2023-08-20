Зеленський посидів у винищувачі F-16 разом з прем'єр-міністеркою Данії
Під час робочої поїздки у Данію президент Володимир Зеленський ознайомився з F-16, які передадуть Україні. Компанію йому склала прем'єр-міністерка країни.
Також глава держави був у Нідерландах. Там він відвідав базу Військово-повітряних сил Королівства у місті Ейндховені, повідомляє 24 Канал.
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Зеленський посидів у винищувачі разом з прем'єркою Данії
Зеленський 20 серпня прибув у Данію, де зустрівся з прем'єркою Метте Фредеріксен. Вони разом відвідали авіабазу Скрідструп.
Там Зеленський та Фредеріксен разом посиділи у винищувачі F-16, які повинні передати Україні.
Дивіться відео з авіабази Скрідструп
Дуже конкретні, змістовні, сильні переговори з Метте Фредеріксен. Наші пілоти та інженери вже розпочали навчання в Данії. 19 літаків F-16 будуть надані нашій державі Данією. Працюємо над швидкістю підготовки,
– написав Зеленський.
Під час зустрічі також окремо обговорили можливість розширення тренувальних місій.
"Алгоритм зрозумілий. Наша коаліція F-16 доводить свою ефективність. Дякую тобі, Даніє!" – підсумував президент.
Дивіться фото, як Зеленський сидів у винищувачі з прем'єркою Данії / Фото Офіс президента
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Доленосні рішення про передачу винищувачів F-16: коротко
- Президент Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською відвідав Нідерланди. Головню темою візиту було постачання нашій державі винищувачів F-16.
- Під час візиту та розмови з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте країна погодилася передати Україні 42 літаки.
- Вслід за Нідерландами Данія також вирішила передати Києву винищувачі F-16. Прем'єр-міністерка натякнула, що наша держава може отримати перші 6 літаків до початку 2024 року.
- За словами Фредеріксен, у 2024 році Україна отримає від Данії ще 9 F-16. Решту заявлених винищувачів Копенгаген передасть нашій державі вже у 2025 році.
- Днем раніше глава держави побував у Швеції, де, зокрема, порушив тему передачі шведських літаків Gripen. Країна наразі розглядає запит Києва.