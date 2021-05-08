Зеленський з дипломатами G7 та ЄС приїхав на Луганщину: фото

Український ​​президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області. Разом з ним туди приїхали й посли країн "Великої сімки" та ЄС.

На Донбасі глава держави візьме участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні. Це 8 травня роблять не лише в Україні, а й в Європі та США.

Напередодні Це треба бачити на власні очі, – Зеленський поговорив про Донбас з главами МЗС з Бенілюксу

Матті Маасікас, який очолює Представництво ЄС в Україні, опублікував кадри з церемонії покладання квітів до пам'ятного меморіалу у селищі Мілове.

"Символічний момент: німецький посол Анка Фельдгузен покладає квіти у Міловому, де у 1943 році розпочалося звільнення України від нацистської Німеччини", – підписав він одну з фотографій.

Зеленський з дипломатами країн G7 та ЄС на Донбасі / Фото з твітеру Маасікаса

День пам'яті та примирення в Україні

Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня пам'яті та примирення. Він підкреслив, що "нацизм був абсолютним злом", а всі, хто намагається його виправдовувати, заслуговують на засудження.

8 травня в Україні відзначають День пам'яті та примирення. Відповідний указ у травні 2015 року підписав п'ятий президент Петро Порошенко.

До речі, 41% українців вважають, що потрібно відзначати і День пам'яті та примирення 8 травня, і День перемоги над нацизмом 9 травня.

Попередній візит Зеленського

Перед цим Зеленський відвідав Донбас 8 квітня. Тоді президент приїхав туди, аби підтримати дух військових на тлі загострення та нарощування російських військ біля кордону.

Глава держави тоді пояснив, що влада має перебувати разом з людьми-героями, а не ховатися. Й наголосив, що коли окупанти стрілятимуть, українська армія відповідатиме.