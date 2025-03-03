Сварка між Трампом і Зеленським була навмисною ескалацією, – Мерц

Лідер німецької партії ХДС Фрідріх Мерц вважає, що сварка між президентом США Дональдом Трампом та українським президентом Володимиром Зеленським не була випадковою. Ймовірно, її спланували заздалегідь.

Мерц каже, що був здивований тоном розмови, який зовсім "не сприяв користі справи". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AFP.

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Що заявив Мерц про суперечку Трампа та Зеленського

За словами майбутнього канцлера Німеччини, така сварка між політиками відповідає нинішній поведінці американського уряду.

На мій погляд, це була не спонтанна реакція на висловлювання Зеленського, а явно навмисна ескалація на цій зустрічі в Овальному кабінеті,

– переконаний Мерц.

Він зазначає, що кілька разів переглядав відеозапис зустрічі Трампа та Зеленського й пояснює, що у низці подій останніх тижнів і місяців, включно з появою американської делегації в Мюнхені на безпековій конференції, спостерігається певна послідовність, яку зараз можна побачити з боку Вашингтона.

Мерц припускає, що найближчими роками та десятиліттями європейцям доведеться робити набагато більше, щоб гарантувати собі безпеку. Однак, додає, що потрібно зробити все можливе, аби "утримати американців у Європі".

Нагадаємо, що під час зустрічі у Білому домі 28 лютого Зеленський посперечався з Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом щодо дипломатичного закінчення війни з Росією.

Глава держави заявив, що лише дипломатії у цьому випадку недостатньо, тоді як Трамп сказав, що Зеленський не може розказувати США, що робити та наголосив на ризику початку Третьої світової війни. Окрім цього, він заявив, що якби не американська зброя, то війна в Україні нібито закінчилася б за два тижні.