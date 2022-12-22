Відео, на якому Зеленський цілує Пелосі, підірвало мережу

Президент Володимир Зеленський під час виступу у Конгресі США вручив спікерці Палати представників український прапор. Разом з цим український лідер поцілував Ненсі Пелосі у щоку.

Відео поцілунку оприлюднили в мережі. Вочевидь, воно сподобалось користувачам, бо цей момент вже переглянули понад 200 тисяч разів.

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Так, під час вручення прапора Зеленський піднявся до трибуни й поцілував спікерку в щоку. Здалось, ніби це застало політикиню зненацька, але вона посміхнулася Зеленському та підняла прапор разом із віцепрезиденткою Камалою Гарріс .

Зеленський поцілував Пелосі у щоку: відео

Реакція мережі

Деякі іноземці також здивовано відреагували на поцілунок, однак більшість – оцінили цей момент. Зокрема, були різні коментарі:

Як це було зворушливо, коли Зеленський піднявся, щоб поцілувати Пелосі в кінці своєї промови;

Мені подобається, як спікер Пелосі поцілувала президента Зеленського... Це продемонструвало людяність.

Пелосі та Зеленський вкрали шоу милим поцілунком у щічку та щирою усмішкою. Чудовий щасливий момент. Нехай Бог береже українців!

До речі, сама Пелосі заявила, що промова Володимира Зеленського є однією з найкращих, які їй доводилося чути у Конгресі. Вона зауважила спільні риси в українського лідера та колишнього Прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля.

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