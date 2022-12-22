Відео, на якому Зеленський цілує Пелосі, підірвало мережу
Джерело:Newsweek
Президент Володимир Зеленський під час виступу у Конгресі США вручив спікерці Палати представників український прапор. Разом з цим український лідер поцілував Ненсі Пелосі у щоку.
Відео поцілунку оприлюднили в мережі. Вочевидь, воно сподобалось користувачам, бо цей момент вже переглянули понад 200 тисяч разів.
До теми Одна з найкращих промов в історії Конгресу, – Ненсі Пелосі про виступ Зеленського
Так, під час вручення прапора Зеленський піднявся до трибуни й поцілував спікерку в щоку. Здалось, ніби це застало політикиню зненацька, але вона посміхнулася Зеленському та підняла прапор разом із віцепрезиденткою Камалою Гарріс .
Зеленський поцілував Пелосі у щоку: відео
Реакція мережі
Деякі іноземці також здивовано відреагували на поцілунок, однак більшість – оцінили цей момент. Зокрема, були різні коментарі:
- Як це було зворушливо, коли Зеленський піднявся, щоб поцілувати Пелосі в кінці своєї промови;
- Мені подобається, як спікер Пелосі поцілувала президента Зеленського... Це продемонструвало людяність.
- Пелосі та Зеленський вкрали шоу милим поцілунком у щічку та щирою усмішкою. Чудовий щасливий момент. Нехай Бог береже українців!
До речі, сама Пелосі заявила, що промова Володимира Зеленського є однією з найкращих, які їй доводилося чути у Конгресі. Вона зауважила спільні риси в українського лідера та колишнього Прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля.
Візит Зеленського до США: що відомо
- Зеленський прибув до США 21 грудня. Це був перший візит президента за кордон від початку повномасштабного вторгнення. Відомо, що Зеленський планував його протягом кількох місяців, але це не розголошували в цілях безпеки.
- У Вашингтоні президент зустрівся з американським колегою Джо Байденом, вони провели перемовини та запевнили один одного у зміцненні стосунків країн.
- Потім Зеленський виступав у Конгресі США. До речі, під час візиту Штати виділили нову військову допомогу Україні на 1,8 мільярда доларів. Туді увійде довгоочікувана система ППО "Патріот", яка допоможе зпхистити українську енергетичну інфраструктуру від російських атак.