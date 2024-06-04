Зеленський повернувся до Києва і заслухав доповідь Сирського на Ставці

Володимир Зеленський 4 червня розповів, що після повернення до Києва найперше, що зробив, це провів Ставку. Також глава держави заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це український гарант повідомив у своєму телеграм-каналі. Деталі про проведену Ставку, читайте далі в матеріалі.

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Зеленський провів Ставку

Український президент розповів, що після повернення до Києва найперше провів Ставку, аби отримати всі оновлення щодо змін на полі бою. Так, Зеленський заслухав доповідь головкома Олександра Сирського щодо ситуації на основних напрямках фронту.

Були доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна: боротьба з російськими "орланами", "ланцетами" й іншими дронами та розвиток власних технологій БпЛА та РЕБ. Ми також визначили пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО,

– поділився президент.

Крім цього, лідер України зазначив, що начальник Генштабу Анатолій Баргилевич доповів про стан підготовки, комплектування озброєнням та особовим складом бригад і резервів.

Також очільники Харківської, Сумської та Чернігівської військових адміністрацій розповіли про подальше зведення фортифікацій, захист важливих об'єктів, зокрема генерації, та поточний стан забезпечення людей електроенергією.

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