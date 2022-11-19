Лише погіршить ситуацію, – Зеленський пояснив підступні наміри Кремля

Володимира Зеленського виступив перед учасниками Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі. Президент України розповів, чого прагне Росія.

За словами Зеленського, наразі Росія шукає можливості домогтися "короткого перемир'я". Ворог потребує паузи для відновлення сили.

Читайте також З цих елементів складається російська агресія, – Зеленський пояснив "формулу миру" України

Зеленський розповів про прагнення Росії

Глава держави наголосив, що саме по собі припинення війни не гарантує миру.

Росія зараз прагне до короткого перемир'я, передишки для відновлення сили. Дехто може назвати це кінцем війни, але такий перепочинок лише погіршить ситуацію,

– переконаний Зеленський.

Зеленський відкинув будь-які думки про поступки українською територією або суверенітетом в обмін на "мир".

"Аморальні компроміси призведуть до нового кровопролиття. Справжній тривалий та відвертий мир може стати результатом лише повного знищення російської агресії", – додав глава держави.

Чого прагне досягнути Росія масовими ракетними ударами по Україні

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, чого прагне Кремль. За його словами, ударами по критичній інфраструктурі Росія хоче викликати панічні настрої серед українців.

Зокрема, Москва хоче спровокувати ще декілька хвиль міграцій з України. Як стверджує Подоляк, Росії це необхідно для того, щоб європейські уряди говорили про те, що вони не можуть на це все дивитися та запропонували Україні обміняти суверенітет держави на "мир".

Він наголосив, що наголосив, що про подібний "обмін" не може навіть бути мови.

Як у Росії прокоментували масову ракетну атаку

Нагадаємо, що 15 листопада ворог вкотре атакував критичну інфраструктуру нашої країни. Вибухи пролунали у декількох містах України. Окупанти випустили близько 100 ракет. на щастя, більшість з них вдалося збити.

У Кремлі заявили, що вони не вині у тому, що більшість українців наразі мають проблеми з електроенергією. Цинічній брехні Росії немає меж, бо ж загарбники переконують у тому, що вони атакують лише ті об'єкти, які "прямо або побічно мають відношення до її військового потенціалу".

Країна-агресорка переконує у тому, що відсутність світла і тепла в багатьох районах України – це наслідки дій київської влади, яка, зокрема, відмовляється від переговорів.

Вас може зацікавити – Кремль хоче створити "бомбу в центрі Європи": дивіться відео