Роман Качур став начальником Академії сухопутних військ

Володимир Зеленський розповів, хто стане начальником Академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Цю посаду очолить полковник Роман Качур.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України у зверненні до українців від 19 січня.

До теми Є 5 кандидатів: Зеленський розповів, як обиратимуть нового начальника Академії сухопутних військ

Що сказав Зеленський про призначення Романа Качура

Володимир Зеленський розповів, що в застосунку Армія+ завершилось опитування щодо нового керівника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Рішення про призначення ухвалюється разом з нашими військовими.

Зокрема, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий запропонували п'ять кандидатів.

Серед них були:

бригадний генерал Сергій Баранов;

бригадний генерал Михайло Сидоренко;

полковник Євген Ласійчук;

полковник Олександр Бакулін;

полковник Роман Качур.

Найбільше голосів набрав саме полковник Роман Качур. Він добре знає фронт, він командував 55-ю окремою артилерійською бригадою. Я говорив з полковником Качуром – він має бачення того, що змінити у військовій освіті й конкретно в Національній академії сухопутних військ,

– зазначив президент України.

Український лідер наголосив, що доручив Роману Качуру представити суспільству, що зміниться в академії, провести повноцінний аудит в освітньому закладі: і того, як він фінансується, і того, як навчаються курсанти, і того, хто працює в академії.

"Доручив міністру оборони України Умєрову призначити полковника Качура на посаду начальника академії. Нам потрібна максимально якісна підготовка наших воїнів, наших офіцерів, а також підготовка на основі досвіду цієї війни, на основі героїзму українських хлопців на фронті", – підкреслив Володимир Зеленський.

Окрім того, він зауважив, що українській армії потрібні лідери тактичної ланки – сильні сержанти, сильні лейтенанти.

Президент подякував усім воїнам, які взяли участь в опитуванні, а також підкреслив, що українська влада продовжить за допомогою застосунку Армія+ й інших цифрових інструментів залучати наших людей до ухвалення державних рішень.

Умєров підписав наказ про призначення Качура

Міністр оборони України Рустем Умєров у фейсбуці повідомив, що вже підписав наказ про призначення полковника Качура на посаду керівника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Умєров також наголосив, що, окрім аудиту, основними завданнями Качура будуть також запровадження реформ у військовій освіті, а також підвищення якості підготовки воїнів, офіцерів та сержантів.

Особливо важливо, що до цього рішення були залучені самі військовослужбовці, які брали участь у голосуванні через сучасний цифровий інструмент Армія+. Це дозволяє зробити процес ухвалення рішень максимально прозорим і демократичним,

– наголосив міністр.

До слова, опитування в застосунку Армія+ щодо нового начальника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного розпочалося 13 січня. Військові могли взяти в ньому участь та проголосувати до 17 січня включно.