Зеленський пояснив, чому Росія має ініціативу на Сході

Росія не полишає атак на Сході України, продовжує наступати й, на жаль, має просування. Причиною цього є повільне постачання та комплектування українських бригад, адже якби партнери вчасно надавали допомогу, то ЗСУ могли б спинити противника.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Володимира Зеленського після зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

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Чому ворог має ініціативу на фронті

Зеленський вважає, що нині Росія має ініціативу на полі бою, адже на це вплинуло повільне надання військової допомоги для Сил оборони.

Що стосується поля бою, то не віддавати ініціативу росіянам, у яких сьогодні на сході вона, на жаль, є через повільне постачання та комплектування наших бригад,

– заявив Зеленський.

Водночас президент України наголосив, що ворог втратив ініціативу на Півночі, а точніше – на Сумщині, а також на Харківщині. За словами Зеленського, нині треба зробити це і на Донецькому напрямку, аби ворог не мав ініціативи.

Так, для втілення цієї мети партнери повинні надати Україні більше допомоги та сильні гарантії безпеки. Водночас Зеленський вважає, що ситуація на фронті залежить і від виробництва власної зброї.