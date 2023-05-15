Це була наша помилка, – Зеленський пояснив, чому Росія має підтримку в ООН

Попри те, що Росія робить жахливі звірства в Україні вже понад рік, країна-терорист продовжує бути членом ООН та мати там підтримку. Це стало можливим через давні зв'язки СРСР та деяких країн.

Мовиться про Індію, Латинську Америку та країни Африки. більше про це розповів Володимир Зеленський в інтерв'ю італійським журналістам, передає 24 Канал.

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За цим, за словами президента, стоїть довга історія економічних відносин між СРСР та цими державами.

Це факт. І хоча ми були частиною СРСР, завжди всі сприймали, що нащадками Радянського союзу є Росія. І тому всі ці дипломатичні ланцюжки та економічні відносини між державами, спільне виробництво, товарообіг. Все це залишилося,

– додав Зеленський.

Український лідер переконаний, що у цьому є помилка України. Адже після розпаду СРСР ми не побудували потужних відносин з Латинською Америкою.

"Є мінуси і ми повинні їх визнавати. Якби я їх не визнавав, то ми б не змінювалися", – сказав президент України.

Україна змінює ситуацію

Зеленський заявив, що вже почав будувати відносини з країнами Африки та Латинською Америкою. Звісно, відносини України та Європи зараз глибші та тісніші, бо ми географічно близькі. До того ж нас об'єднала спільна проблема – агресія Росії.

Крок за кроком ми зможемо побудувати такі відносини. І люди зрозуміють, що відбувається в Україні. Але це великий труд,

– підкреслив Зеленський.

Додамо, що попри повномасштабне вторгнення в Україну, Росія з квітня до травня головувала в Радбезі ООН. Вона, як і завжди, зловживала широкими процедурами повноважень головування у Радбезі. Країна-агресорка сіяла дезінформацію та "вбивала клинці" між країнами-членами ООН.