Зеленський пояснив, чому спершу хоче повернутися до кордонів 24 лютого

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Україна точно виграє цю війну. Але він наголосив, що головне питання полягає в тому, якою ціною і коли.

Він підкреслив, що для нього слово "перемога" означає повернення всієї території України. Але він не думає, що всю її можна відбити військовим шляхом.

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Україна ніколи не визнає окупацію Донбасу й так звані "ЛНР" та "ДНР"

Президент України вкотре сказав, що повернення Криму і тієї частини Донбасу, яку Росія захопила до 24 лютого, буде коштувати сотні тисяч життів. Він зауважив, що кожен українець хоче повернути ці території додому, але в такому випадку війна розвинеться ще більше.

Я думаю, що треба хоча б повернутися до ситуації 24 лютого, коли росіяни вторглися в нашу країну. Після цього ми можемо лише обговорювати відновлення нашої території за допомогою дипломатії,

– сказав глава держави.

Журналісти запитали у нього, що він має на увазі й чи можна жити з Кримом та територіями Донецької й Луганської областей, які залишилися в руках Росії.

Зеленський відповів, що він не це мав на увазі і вкотре наголосив, що Україна не хоче віддавати ні Крим, ні Донбас та ніколи не визнає їх у складі Росії. Але президент не хоче воювати до останньої людини в країні.

Ні, я не це мав на увазі. Ми хочемо боротися до останнього подиху, але не до останньої людини. Вони можуть із цим жити, а я ні. Якщо повернутись до лінії 24 лютого, я знаю, що Росія підключається до переговорів. Ми не готові віддати Крим, Донбас Росії. Ми ніколи цього не визнаємо,

– сказав він.

ГУР вважає, що Україна може зайти в Крим до кінця року

В українській розвідці вважають, що Збройні Сили України можуть перейти адміністративний кордон з тимчасово окупованим Росією півостровом Кримом до кінця 2022 року. Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов переконаний, що повномасштабна війна Росії з Україною завершиться тим, що Україна таки поверне усі свої території, оскільки ресурси у країни-агресорки обмежені.

Перед цим міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Київ не використає окуповані у 2014 році Крим та Донбас як розмінну монету. Наша влада не відмовиться від цих територій навіть в тому випадку, якщо росіяни пообіцяють припинити вогонь.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Україна пропонувала підписати документ, який би передбачав, що Київ і Москва повинні врегулювати питання Криму дипломатичним шляхом впродовж 10 років. Однак Росія не дала згоду.

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