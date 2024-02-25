До того часу будемо втрачати територію: Зеленський пояснив, коли ЗСУ зможуть відтіснити росіян

Україна потребує більше зброї для того, аби давати відсіч російським військовим. Однак поки є затримки в передачі озброєння, це робити надзвичайно складно.

В Україні проходить велика пресконференція Володимира Зеленського. Зокрема там президент України відповів на складне запитання щодо затримки зброї і як це позначається на фронті, передає 24 Канал.

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Коли ЗСУ зможуть відтіснити росіян

Журналіст Sky News запитав, чи готова Україна втрачати території, поки очікується надходження додаткової зброї для Збройних Сил України. Володимир Зеленський пояснив, що зараз у росіян є дуже суттєва перевага в озброєнні, що ускладнює просування українських військових.

"Тиск росіян на Харківському напрямку, біля Куп'янська, був сильним. Інтенсивність застосування артилерії з боку росіян була десь 1 до 12, до кінця то минулого року. Зараз це співвідношення до 1 до 7. Тобто зменшення їхньої переваги в кількості, але з усім тим, ця перевага є суттєвою", – зазначив Зеленський.

Президент України пояснив, що потрібно знову наблизитись до того співвідношення сил, яке було під час контрнаступальної операції ЗСУ.

Це співвідношення 1 до 3 і тоді ми зможемо відтіснити росіян. Поки не буде такої кількості, ми зможемо стояти, але будемо втрачати 50 – 100 метрів. Все це для нас важливо, але стратегічно важливіше не втратити людей,

– пояснив Зеленський.