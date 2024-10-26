Зеленський пояснив партнерам, як зупинити розгортання війни

Світ може зупинити розгортання війни в Україні. Але абстракцій та слів для цього замало – потрібні конкретні кроки, зокрема з боку партнерів нашої держави.

Таку позицію висловив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Подібну заяву він зробив на тлі ударів по низці українських міст та даних про участь солдатів КНДР на фронті.

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Зеленський звернувся до партнерів

Україна змушена буде у Європі фактично воювати проти Північної Кореї. Це умови, коли відсутність сильніших рішень партнерів на підтримку України тільки спонукає Путіна вкладатись далі в терор. Світ може зупинити розгортання війни. Абстракцій та слів для цього замало – конкретні кроки потрібні,

– заявив президент.

За його словами, усі необхідні кроки передбачені у Плані перемоги. Україна своєю чергою очікує необхідного більшого тиску на Росію та більшої підтримки нашої держави. Він наголосив, що це буде справедливо, оскільки поки чіткі рішення відтягують, ворог продовжує завдавати ударів та втрат.

"Наступний тиждень буде часом нашої дуже активної роботи з партнерами заради підтримки наших воїнів передусім, воїнів на фронті та заради нашої стратегії примусу Росії до завершення війни. Ми готуємо важливі сигнали підтримки", – додав Зеленський.

До слова, радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США не виключають, що певні військові підрозділи КНДР, які були перекинуті в Росію, можуть бути розгорнуті неподалік від кордону України, в районі Курської області. США та партнери України не можуть залишити це поза увагою.