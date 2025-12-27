Укр Рус
24 Канал Новини політики Зеленський пояснив позицію України щодо питання мови та релігії в мирному плані
27 грудня, 18:23
2
Оновлено - 18:47, 27 грудня

Зеленський пояснив позицію України щодо питання мови та релігії в мирному плані

Надія Батюк
Основні тези
  • Зеленський заявив, що Україна посилається на правила ЄС у питаннях мирного плану щодо релігії та мови, оскільки планує стати членом Євросоюзу.

Володимир Зеленський заявив, що Україна аргументовано посилається на правила Європейського Союзу у пунктах мирного плану, що стосуються питання релігії та мови. Він пояснив це тим, що в майбутньому держава планує стати членом ЄС.

Таку заяву президент зробив, відповідаючи на питання журналістів. Про це повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Європа готується до сюрпризів після зустрічі Зеленського і Трампа, – CNN 

Що сказав Зеленський про релігію та мову в Україні?

За словами українського президента, в мирному плані Україна абсолютно аргументовано посилається на правила і закони Європейського Союзу, бо вона є майбутнім членом ЄС. 

Саме в такому форматі все обговорюють, включно з питаннями мови та віри.

Які ще заяви зробив Зеленський?

  • Раніше Зеленський заявив, що планує обговорити з Дональдом Трампом гарантії безпеки для України, військовий вимір та план відновлення.

  • Президент запевнив, що відкритий до діалогу з суспільством щодо мирних домовленостей зі США. У разі якщо певні рішення викличуть запитання або незадоволення серед українців, влада готова до спільного пошуку рішень.

  • Зеленський додав, що наразі треба працювати над мінімізацією неузгоджених питань у мирних переговорах. Водночас він зауважив, що Україна має "червоні лінії", зокрема територіальні питання та Запорізьку АЕС.