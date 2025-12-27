Зеленський пояснив позицію України щодо питання мови та релігії в мирному плані

Володимир Зеленський заявив, що Україна аргументовано посилається на правила Європейського Союзу у пунктах мирного плану, що стосуються питання релігії та мови. Він пояснив це тим, що в майбутньому держава планує стати членом ЄС.

Таку заяву президент зробив, відповідаючи на питання журналістів. Про це повідомляє 24 Канал.

Що сказав Зеленський про релігію та мову в Україні?

За словами українського президента, в мирному плані Україна абсолютно аргументовано посилається на правила і закони Європейського Союзу, бо вона є майбутнім членом ЄС.

Саме в такому форматі все обговорюють, включно з питаннями мови та віри.

Які ще заяви зробив Зеленський?