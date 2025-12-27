Зеленський пояснив позицію України щодо питання мови та релігії в мирному плані
Володимир Зеленський заявив, що Україна аргументовано посилається на правила Європейського Союзу у пунктах мирного плану, що стосуються питання релігії та мови. Він пояснив це тим, що в майбутньому держава планує стати членом ЄС.
Таку заяву президент зробив, відповідаючи на питання журналістів. Про це повідомляє 24 Канал.
Що сказав Зеленський про релігію та мову в Україні?
За словами українського президента, в мирному плані Україна абсолютно аргументовано посилається на правила і закони Європейського Союзу, бо вона є майбутнім членом ЄС.
Саме в такому форматі все обговорюють, включно з питаннями мови та віри.
Які ще заяви зробив Зеленський?
Раніше Зеленський заявив, що планує обговорити з Дональдом Трампом гарантії безпеки для України, військовий вимір та план відновлення.
Президент запевнив, що відкритий до діалогу з суспільством щодо мирних домовленостей зі США. У разі якщо певні рішення викличуть запитання або незадоволення серед українців, влада готова до спільного пошуку рішень.
Зеленський додав, що наразі треба працювати над мінімізацією неузгоджених питань у мирних переговорах. Водночас він зауважив, що Україна має "червоні лінії", зокрема територіальні питання та Запорізьку АЕС.