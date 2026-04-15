"Дам номер і адресу Орбана військовим": Зеленський пояснив свої слова

Президент України сказав, що не відмовляється від своїх слів і пояснив, що мав на увазі. Також він розкритикував Орбана за передвиборчу риторику.

Президента України запитали чи шкодує він про слова, сказані на адресу Орбана в інтерв'ю ZDF.

Що Зеленський сказав Орбану?

Нещодавно Зеленський заявляв, що може дати номер і адресу прем'єр-міністра Орбана військовим, щоб він пояснив їм блокування європейської допомоги. Ведуча сказала, що президента України критикували за ці слова і запитала, чи шкодує він. Зеленський заявив, що ні. Він визнав, що його заява була емоційною і пояснив, що мав на увазі те, що Україна захищає Європу своїми втратами, без зброї, на яку виділили 90 мільярдів.

Якщо у нас цього немає, як ми це зробимо? Як ми можемо захищатися? Що я маю сказати? Тоді я дам номер телефону та адресу Орбана хлопцям на фронті. Тоді нехай вони запитають, чому він блокує ці гроші?

– сказав Президент України.

Він заявив, що військові захищають не лише Україну, а й дім Орбана теж.

Також Зеленський розкритикував Орбана за його передвиборчу компанію, під час якої угорський прем'єр розклеював листівки з обличчям українського президента, і сказав, що будувати її на ненависті було великою помилкою. Зеленський заявив, що вибори не виграють, розпалюючи ненависть між народами.

