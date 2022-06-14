Зеленський пояснив, чи Україна пішла б на обстріли цілей у Росії, якби мала таку можливість

Шалена майстерність та героїзм воїнів ЗСУ шокували увесь світ. Тепер наші партнери починають боятися, щоб Україна у контрнаступі не дійшла до Кремля. Наші воїни – не загарбники, тому такі побоювання безпідставні.

Партнери України не поспішають з наданням ЗСУ потужної зброї з великою дальністю ураження. Вони дуже бояться, що Україна атакує територію Росії, хоча нападати на іншу країну – це хворе бажання виключно росіян.

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Україна не збирається обстрілювати цивільних на території Росії

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами з Данії. Одне із запитань, яке пролунало – це надання Україні важкої та високоточної зброї, яка може вражати цілі на відстані понад 100 кілометрів.

ЗСУ дуже потребують збільшення вогневої потужності, адже просто зараз перевага ворога дуже велика. Натомість наші партнери зволікають, адже бояться, що наші герої будуть вражати цілі на території Росії, і та буде обвинувачувати Захід у нападі.

Глава держави наголосив, що нападати на іншу країну можуть виключно росіяни. У ЗСУ стоїть лише одне завдання – стримати наступ ворога та відновити територіальну цілісність та суверенітет України.

Ми не терористи, щоб обстрілювати цивільні квартали. нам потрібна ця зброя лише для того, щоб повернути наші території. Для нас наші герої – це живі люди, і ми не збираємося кидати їх під вогонь, а хочемо, щоб вони повернулися додому. Тому нам потрібна важка зброя, щоб повернути свої землі,

– підкреслив Зеленський.

Він додав, що ЗСУ діють на території України, яка подекуди окупована російськими військами. Наші воїни захищають лише власну землю та не збираються переходити кордон Росії або вражати цілі на території іншої країни.

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Вже незабаром відбудеться зустріч партнерів України "Рамштайн-3". Як очікують ЗСУ, після неї процес активного надання важкої зброї Україні зрушить з мертвої точки, і нашим героям вдасться переламати хід битви за Донбас та на Півдні України.

Глава Пентагону Ллойд Остін повідомив про те, що США та союзники готові надати ЗСУ усю необхідну зброю, яка потрібна для ефективної протидії окупантам.

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