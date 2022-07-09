Це питання ротації, – Зеленський прокоментував звільнення низки українських послів

Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника та ще кількох українських послів. Глава держави пояснив таке кардинальне рішення.

Сьогодні стало відомо про те, що Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з поста посла України у Німеччині. Така ж доля спіткала послів Любов Непопу (Угорщина), Євген Перебийніс (Чехія), В'ячеслав Яцюк (Норвегія) та Ігоря Поліху (Індія, Мальдіви, Непал, Шрі-Ланка та Бангладеш).

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Як пояснив Володимир Зеленський у своєму зверненні до народу України, за цими звільненими не варто шукати якихось особливих причин та інтриг. Він запевнив, що це звичайна дипломатична практика.

Це питання ротації – звичайна частина дипломатичної практики. У Чехію, Німеччину, Угорщину, Норвегію та Індію будуть призначені нові представники України. Кандидатури готуються по лінії Міністерства закордонних справ,

– сказав Зеленський.

Також він додав, що наступного тижня варто очікувати багато важливих новин, зокрема і від урядовців. Чого саме вони будуть стосуватися – наразі невідомо.

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